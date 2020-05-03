ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая — РИА Новости. В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.
Врач выезжал на забор анализов у жителей, у которых позднее подтвердилась инфекция.
У врача тоже брали анализы, они оба раза показали отрицательный результат. Однако 17 апреля у него появились признаки ОРВИ, он начал лечение самостоятельно.
"Двадцатого апреля была выявлена двусторонняя пневмония. В этот же день доставлен в горбольницу №1 имени Дробышева (Магнитогорск). Поступил по экстренным показаниями в тяжелом состоянии", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты боролись за жизнь пациента, ежедневно проводили телеконсилиумы с центром телемедицинских консультаций в Челябинске, ведущими специалистами области, а также дважды общались по видеосвязи с Москвой.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача. Глава региона поручил правительству оказать финансовую помощь семье медика.
По данным Минздрава региона, на утро 3 мая в области подтверждено 697 случаев заболевания COVID-19 (плюс 54 новых ко вчерашнему дню), 74 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Семь человек умерли.
Режим обязательной самоизоляции в области действует до 11 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.