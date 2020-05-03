В зоне наводнения в Узбекистане за сутки спасли почти 140 человек

ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС, МВД, Минобороны и Национальной гвардии Сотрудники МЧС, МВД, Минобороны и Национальной гвардии Узбекистана за минувшие сутки спасли 138 человек, которые не смогли покинуть зону наводнения в Сырдарьинской области, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС страны.

Первого мая в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Для эвакуации людей, оставшихся в зоне затопления, МЧС, МВД Минобороны и Нацгвардия Узбекистана проводят совместные поисково-спасательные работы.

"Совместными усилиями за минувшие сутки 136 гражданских лиц были спасены. Информация о гибели людей не поступала", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. По данным ведомства, люди, не успевшие покинуть зону затопления, укрываются на деревьях, крышах домов и построек, возвышенностях.

Ранее МЧС сообщало, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями в результате прорыва дамбы. Кроме того, были эвакуированы около 70 тысяч человек. Они размещены в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов. В пятницу отток воды из водохранилища прекратился и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.