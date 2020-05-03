В Астраханской области умер пятый пациент с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Пятый пациент, у которого был диагностирован COVID-19, умер в Астраханской области, однако причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает управление администрации губернатора региона.
По информации министерства здравоохранения региона, с 8 по 22 апреля мужчина 1952 года рождения находился на лечении в "РЖД Медицина" с диагнозом двусторонняя пневмония. 22 апреля после получения положительного теста на COVID-19 его перевели в госпиталь Александро-Мариинской областной клинической больницы.
По результатам компьютерной томографии органов грудной клетки у него был выявлен рак. Пациента подключили к искусственной вентиляции легких.
"Из-за стремительного развития онкологического заболевания, 2 мая наступила смерть. Диагностированный ранее у пациента COVID-19 не является причиной смерти", - сказано в сообщении.
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