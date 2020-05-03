В Астраханской области умер пятый пациент с COVID-19

По информации министерства здравоохранения региона, с 8 по 22 апреля мужчина 1952 года рождения находился на лечении в "РЖД Медицина" с диагнозом двусторонняя пневмония. 22 апреля после получения положительного теста на COVID-19 его перевели в госпиталь Александро-Мариинской областной клинической больницы.