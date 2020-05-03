Восьмой украинец умер от COVID-19 за границей

Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел в Киеве

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Число умерших от коронавирусной инфекции находящихся за пределами страны украинцев возросло до восьми человек, 160 человек проходят лечение, 50 – выздоровели, такие цифры приводит пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Ранее МИД Украины сообщал о семи скончавшихся от коронавирусной инфекции гражданах, находящихся за пределами страны.

"Сто шестьдесят граждан проходят лечение (от коронавируса - ред.), 50 граждан Украины выздоровели, восемь граждан Украины за границей умерли", - сообщило министерство в Twitter-аккаунте " Коронавирус в мире – оперативно от МИД ".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.