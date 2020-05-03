Вывозной рейс из Таиланда доставил более 20 россиян в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной рейс из Пхукета высадил в Ростове-на-Дону 24 россиянина и вылетел в Уфу, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
Как сообщала авиакомпания "Уральские авиалинии", в субботу вечером борт со 116 россиянами вылетел по маршруту Пхукет - Ростов-на-Дону – Уфа - Екатеринбург. Среди них 24 пассажира летели до Ростова, 55 до Уфы и 37 до Екатеринбурга. По пути самолет совершил техническую посадку для дозаправки в Шымкенте.
"Самолет из Пхукета в 3.50 мск воскресенья приземлился в аэропорту "Платов", где высадил 24 человека. После всех необходимых мероприятий в 5.50 мск он вылетел в Уфу", - сказал представитель аэропорта.
Как ранее сообщал журналистам замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев, на всех вывозных авиарейсах проводятся обследования, после чего пассажиров развозят по домам на самоизоляцию либо помещают в обсерваторы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.