Вывозной рейс из Таиланда доставил более 20 россиян в Ростов-на-Дону

"Самолет из Пхукета в 3.50 мск воскресенья приземлился в аэропорту "Платов", где высадил 24 человека. После всех необходимых мероприятий в 5.50 мск он вылетел в Уфу", - сказал представитель аэропорта.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.