Сербская православная церковь обвинила власти Черногории в притеснениях

БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Власти Власти Черногории используют ограничительные меры из-за COVID-19 для борьбы с Сербской православной церковью (СПЦ) полицейскими методами, заявил РИА Новости руководитель правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич.

Прокуратура Черногории распорядилась в пятницу установить участников отпевания и похорон известного и уважаемого протоиерея Момчило Кривокапича в городе Котор 30 апреля. Ранее митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия вызвали для дачи объяснений в прокуратуру после участия в похоронах историка Владимира Йовичевича 23 апреля. На праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) 12 апреля полиция препроводила сербского владыку и еще десять духовных лиц после литургии в участок, где с них часами брали объяснения.

Митрополит письменно заявил прокуратуре, что "его архиерейский и человеческий долг - служить заупокойные службы" и указал на 14 статью конституции Черногории, по которой религиозные объединения свободны в совершении обрядов.

"Ограничительные меры против коронавируса и полиция используются для борьбы с Сербской православной церковью. Только нам это (проведение служб) ставят в вину, никому больше", - заявил отец Велибор агентству.

Он сказал, что митрополии до сих пор неизвестны решения прокуратуры о возможных судебных разбирательствах из-за служб, которые были проведены в соответствии с церковным уставом, конституцией и мерами, принятыми государственными органами в связи с пандемией коронавируса.

"В настоящее время полиция ссылается на положения уголовного кодекса. Это указывает на то, что они подразумевают уголовную ответственность. До решения прокуратуры было бы неправильно что-либо говорить, но, во всяком случае, сейчас заметно, что они это считают уголовной ответственностью", - отметил глава правового совета митрополии.

"Согласно нашей юридической оценке, никто из духовенства ни на каких основаниях не может преследоваться судом и быть наказанным каким-либо образом, потому что религиозные обряды не запрещены. Как заявил митрополит, они по конституции свободны к проведению, не могут быть и не являются запрещенными", - подчеркнул сербский протоиерей.

По его словам, проблема для полиции и прокуратуры заключается в присутствии на службах нескольких верующих. Но священник отмечает, что люди сами ощущают потребность прийти в храм и несут за себя христианскую и человеческую ответственность.

"Не нужно использовать меры против коронавируса для борьбы с церковью, служением литургии и отпеванием православных христиан. Мы уже максимально сократили свою деятельность. Власти Черногории должны осознать данный факт и уважать его, если хотят соблюдать конституцию и построить верховенство закона", - резюмировал собеседник агентства.