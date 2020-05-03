ВВС Индии высыпали над Дели лепестки роз в благодарность медикам

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Вертолет ВВС Индии высыпали над памятником погибшим полицейским в Дели розовые лепестки, также лепестками осыплют 12 больниц в индийской столице, которые борются с коронавирусом, сообщило министерство обороны страны.
An Unprecedented Event By Our @IAF_MCC @adgpi #ArmedForces To Shower The Flowers On #CoronaWarriors In Different Cities Of India Is Really Inspirational & Commendable! This Will Definitely Boost Their Confidence.— NEERAJ JAIN (@NeerajJain_09) May 3, 2020
Thanks @narendramodi
for it 🌹🌹🌹🌹 pic.twitter.com/2Yd34BezC5
Вечером к акции присоединятся и ВМФ Индии – пять кораблей на якорной стоянке в Мумбаи в 19.30 местного времени зажгут иллюминацию, запустят сигнальные ракеты и включат сирены в честь людей, борющихся с новой болезнью. На кораблях также появятся плакаты "Индия благодарит воинов с коронавирусом".
В акции будут участвовать подразделения береговой охраны Индии – множество кораблей, находящихся в 25 районах, в том числе на отдаленных Андаманских и Никобарских островах, зажгут иллюминацию, а вертолеты осыплют борющиеся с коронавирусом больницы лепестками роз.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 39,9 тысячи человек, погибли 1,3 тысячи, выздоровели 10,6 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.