ВВС Индии высыпали над Дели лепестки роз в благодарность медикам

В акции будут участвовать подразделения береговой охраны Индии – множество кораблей, находящихся в 25 районах, в том числе на отдаленных Андаманских и Никобарских островах, зажгут иллюминацию, а вертолеты осыплют борющиеся с коронавирусом больницы лепестками роз.