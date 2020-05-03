Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square.
Специалисты сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских государств со статистикой смертности от COVID-19.
Оказалось, что эти показатели взаимосвязаны и в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше.
Кроме того, недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего погибают от коронавирусной инфекции.
На данный момент ученые работают над рекомендациями по профилактике болезни с помощью биологически активных веществ.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.