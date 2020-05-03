Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Высокий уровень смертности от Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских государств со статистикой смертности от COVID-19.

Оказалось, что эти показатели взаимосвязаны и в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше.

Италии и "Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании Швейцарии ", — говорится в исследовании.

Кроме того, недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего погибают от коронавирусной инфекции.

На данный момент ученые работают над рекомендациями по профилактике болезни с помощью биологически активных веществ.

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.