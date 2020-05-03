Бывший канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший канцлер Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.

В интервью изданию Tagesspiegel Шредер отметил, что нельзя переоценить готовность России сотрудничать с новой Германией в духе доверия даже после "ужасного прошлого Второй мировой войны".

"То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику", — отметил Шредер в интервью немецкому изданию.

По его словам, во время кризиса в связи с коронавирусом Германию ждут трудные времена в экономике и стране необходимо больше сотрудничества, поэтому "бессмысленные санкции следует отменить".

"Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине . Это реальность", — сказал он.

Говоря о ситуации на востоке Украины, Шредер отметил, что "мирное сосуществование будет только в том случае, если Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и назвала язык санкций непродуктивным.