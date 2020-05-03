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2020-05-03T12:06
https://ria.ru/20200503/1570911433.html
Бывший канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции
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РИА Новости

Бывший канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции

08:44 03.05.2020 (обновлено: 12:06 03.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Герхард Шредер. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.
В интервью изданию Tagesspiegel Шредер отметил, что нельзя переоценить готовность России сотрудничать с новой Германией в духе доверия даже после "ужасного прошлого Второй мировой войны".
"То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику", — отметил Шредер в интервью немецкому изданию.
По его словам, во время кризиса в связи с коронавирусом Германию ждут трудные времена в экономике и стране необходимо больше сотрудничества, поэтому "бессмысленные санкции следует отменить".
"Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность", — сказал он.
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Говоря о ситуации на востоке Украины, Шредер отметил, что "мирное сосуществование будет только в том случае, если Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и назвала язык санкций непродуктивным.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.
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РоссияСанкции в отношении РоссииГерхард ШредерГерманияВ мире
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ИИИван Иващенко
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Маловероятно, что кто-нибудь его слушать станет, т.к присутствует факт личной заинтересованности.
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ФПФукс Премиум
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