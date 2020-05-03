В Коммунарке на лечении находятся 511 пациентов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более 510 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 56 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, диагноз "внебольничная пневмония" поставлен 497 пациентам (97 процентов от числа госпитализированных). COVID-19 подтвержден у 325 человек (63 процента).
В ОРИТ находятся 56 пациентов, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На экстракорпоральной мембранной оксигенации находится один из больных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.