В Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом

ИРКУТСК, 3 мая – РИА Новости. Пятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Иркутской области, сообщает оперативный штаб региона.
"По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из общего числа заболевших выздоровели 58 человек. Один человек из ранее выявленных в Иркутской области проходит лечение в Забайкалье.
В Иркутской области до 11 мая действует режим самоизоляции.
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