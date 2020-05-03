В Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом

"По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из общего числа заболевших выздоровели 58 человек. Один человек из ранее выявленных в Иркутской области проходит лечение в Забайкалье.