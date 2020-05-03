У линии соприкосновения в Донбассе подорвался лесник

ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Лесник подорвался во время осмотра лесоохотничьего хозяйства в Славяносербском районе самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В Славяносербском лесоохотничьем хозяйстве второго мая при осмотре лесного массива получил минно-взрывные ранения лесник, мужчина 1966 года рождения", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, мужчину с осколочными ранениями в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Зимогорьевскую городскую больницу. Детали произошедшего уточняются.