Таиланд зарегистрировал три новых случая заражения коронавирусом

"Сегодня седьмой день подряд количество зарегистрированных новых заражений в нашей стране меньше 10. Сегодня их даже меньше пяти – всего три. За прошедшие сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.