Таиланд зарегистрировал три новых случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 3 мая – РИА Новости. Всего три новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в воскресенье в Таиланде, третьи сутки подряд ни одной смерти от COVID-19, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня седьмой день подряд количество зарегистрированных новых заражений в нашей стране меньше 10. Сегодня их даже меньше пяти – всего три. За прошедшие сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2969 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших – 2739 человек", - сообщил Висануйотхин.
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