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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T08:28
https://ria.ru/20200503/1570911137.html
В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1036x0_80_0_0_d58ba29953c2156e0cdda4f992dad4fd.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

08:28 03.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на девять человек и достигло 2127, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2118, девять пациентов скончались, 1271 выздоровели.
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2 мая, 21:52
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,1 тысячи человек
"По состоянию на 3 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2127", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В субботу всего было зафиксировано 32 новых случая COVID-19, в пятницу – 47, в четверг - 37.
По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в настоящее время находятся 856 пациентов, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих – как крайне тяжелое.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210010
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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