В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 3 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2127", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В субботу всего было зафиксировано 32 новых случая COVID-19, в пятницу – 47, в четверг - 37.