В Китае выявили два новых случая заражения коронавирусом

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 877 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 531 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 713 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 12 таких случаев, из них два – ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 33 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 968 бессимптомных носителей.