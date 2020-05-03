ЛНР заявила о пяти обстрелах силовиками за сутки

ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила об обстреле со стороны украинских силовиков поселка Золотое-5 в Донбассе, в результате чего была ранена семилетняя девочка.

"За 2 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 и 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Золотое-5. В результате обстрелов ранен семилетний ребенок, в поселке повреждены пять жилых домов, хозпостройки, газопровод и ЛЭП.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.