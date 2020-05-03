В Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Склад с подсолнечным маслом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск Московской области, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В деревне Большое Толбино на территории промзоны происходит пожар на складе с подсолнечным маслом на площади 1 тысяча квадратных метров, произошло частичное обрушение здания", - сказал собеседник агентства.
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К ликвидации пожара привлечены 79 человек и 22 единицы техники.
Как сообщили в областном ГУМЧС, в 07.55 пожар был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.