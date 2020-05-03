В Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом

Пожар на складе с подсолнечным маслом в Подольске

Пожар на складе с подсолнечным маслом в Подольске

© Фото : МЧС России Пожар на складе с подсолнечным маслом в Подольске

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Склад с подсолнечным маслом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в деревне Большое Толбино в городском округе Склад с подсолнечным маслом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск Московской области , сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"В деревне Большое Толбино на территории промзоны происходит пожар на складе с подсолнечным маслом на площади 1 тысяча квадратных метров, произошло частичное обрушение здания", - сказал собеседник агентства.

К ликвидации пожара привлечены 79 человек и 22 единицы техники.