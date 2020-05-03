В Индии пять военных погибли при атаке террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Пять солдат индийской армии погибли при атаке террористов в союзной территории Пять солдат индийской армии погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму Кашмир , сообщает издание Times of India со ссылкой на заявление армии.

В числе погибших двое офицеров в звании майора и полковника.

Как отмечается в заявлении полиции союзной территории Джамму и Кашмир, накануне в районе города Пулвама была начата операция по поиску террористов.

"В ходе поисковой операции скрывающиеся террористы открыли огонь по поисковому отряду. Был открыт ответный огонь. В результате последовавшего столкновения убиты два террориста, в настоящее время устанавливается их личность", - говорится в заявлении полиции.

Живущих в этом районе людей просят сотрудничать с полицией до тех пор, пока территория не будет полностью очищена от всех взрывчатых веществ, если таковые имеются.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.