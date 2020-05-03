В Индии пять военных погибли при атаке террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Пять солдат индийской армии погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание Times of India со ссылкой на заявление армии.
В числе погибших двое офицеров в звании майора и полковника.
Как отмечается в заявлении полиции союзной территории Джамму и Кашмир, накануне в районе города Пулвама была начата операция по поиску террористов.
"В ходе поисковой операции скрывающиеся террористы открыли огонь по поисковому отряду. Был открыт ответный огонь. В результате последовавшего столкновения убиты два террориста, в настоящее время устанавливается их личность", - говорится в заявлении полиции.
Живущих в этом районе людей просят сотрудничать с полицией до тех пор, пока территория не будет полностью очищена от всех взрывчатых веществ, если таковые имеются.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.