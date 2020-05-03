В ЯНАО ликвидировали открытое горение в жилом доме

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Как сообщалось ранее, информация о пожаре в населенном пункте Лесной поселок в 12-квартирном деревянном жилом доме поступила в 4.10 (мск) 3 мая. Возгорание было локализовано в 5.25 (мск) на площади 495 квадратных метров, один человек пострадал.
"06.15 (мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС ранее уточнили, что 13 человек, в том числе два ребенка, эвакуированы и размещены в автобусе от администрации. Кроме того, запланировано заседание по вопросу размещения жильцов дома.