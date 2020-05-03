В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 3 мая – РИА Новости. Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди вновь выявленных в Змеиногорском районе проживают 23 человека, в Барнауле – 17, Бийске – 3…", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что на 3 мая общее число заболевших в крае составляет 498 человек, из них 49 детей до 17 лет, выписаны за все время 76 пациентов, семь из них - за последние сутки.
"На 3 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 32056 человек, под медицинским наблюдением находятся 3190 человек (в том числе шесть иностранных граждан), снято с меднаблюдения 8396 человек", - сообщает штаб.
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