В Киргизии за сутки 26 человек заболели COVID-19

БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. В Киргизии за сутки зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом , сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 3 мая 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных семеро медицинских работников. Также в штабе отметили, что за сутки 37 человек выздоровели и были выписаны из стационара.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Киргизии на сегодняшний день достигло 795 человек, из которых 207 - медработники. Погибли 10 человек. Выздоровели 564 человека.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.