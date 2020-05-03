В Киргизии за сутки 26 человек заболели COVID-19

БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. В Киргизии за сутки зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 3 мая 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных семеро медицинских работников. Также в штабе отметили, что за сутки 37 человек выздоровели и были выписаны из стационара.
Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Киргизии на сегодняшний день достигло 795 человек, из которых 207 - медработники. Погибли 10 человек. Выздоровели 564 человека.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.