В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

КЕМЕРОВО, 3 мая – РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у тринадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Двое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двадцать два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто сорок два больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 4 новых случая зарегистрированы в Прокопьевске, по два – в Новокузнецке и Краснобродском, по одному – в Калтане, Киселевске, Осинниках, Новокузнецком и Промышленновском районах. Новые выздоровевшие – жители Кемерово и Краснобродского.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусом. 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 062 человека.
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