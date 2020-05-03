В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

"Еще у тринадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Двое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двадцать два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто сорок два больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.