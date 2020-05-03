Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 162 тысячи человек

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 162 тысячи, скончались более 6,6 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным медиков, за прошедшие сутки в ФРГ скончались 74 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 94 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6649.
Согласно данным института, за все время медики выявили коронавирус у 162 496 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 793 человека, а днем ранее этот показатель составлял 945.
После заражения COVID-19 в Германии выздоровели более 130 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 792), Северном Рейне-Вестфалии (33 428) и Баден-Вюртемберге (32 291). В Берлине зафиксированы 5976 случая заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.