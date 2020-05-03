Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 162 тысячи человек

Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия

© Robert Michael Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 162 тысячи, скончались более 6,6 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.

Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным медиков, за прошедшие сутки в ФРГ скончались 74 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 94 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6649.

Согласно данным института, за все время медики выявили коронавирус у 162 496 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 793 человека, а днем ранее этот показатель составлял 945.

После заражения COVID-19 в Германии выздоровели более 130 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 792), Северном Рейне-Вестфалии (33 428) и Баден-Вюртемберге (32 291). В Берлине зафиксированы 5976 случая заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.