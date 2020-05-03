В ЯНАО тушат пожар в многоквартирном доме

"Проводится тушение по повышенному 3 номеру, площадь пожара – 495 квадратных метров... По предварительной информации, один пострадавший (госпитализирован). В 5.25 (мск) - локализация", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 13 человек, в том числе два ребенка эвакуированы и размещены в автобусе от администрации. Кроме того, запланировано заседание по вопросу размещения жильцов дома.