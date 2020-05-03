Военные из России продезинфицировали еще три лечебных учреждения в Италии

БЕРГАМО (Италия), 3 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию еще трех лечебных учреждений в Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
"Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа. В мероприятиях по обеззараживанию объектов приняли участие более 30 военнослужащих и семь единиц специальной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские специалисты войск РХБ защиты совместно с итальянскими военными продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.
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