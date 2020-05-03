Военные из России продезинфицировали еще три лечебных учреждения в Италии

"Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа. В мероприятиях по обеззараживанию объектов приняли участие более 30 военнослужащих и семь единиц специальной техники", - говорится в сообщении.