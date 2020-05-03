Источник рассказал о разработке в США 14 видов вакцин

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере 14 видов вакцин находятся в стадии разработки в рамках проекта "Сверхзвуковая скорость", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в администрации американского президента Дональда Трампа.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом планирует запуск проекта "Сверхзвуковая скорость" с целью резко сократить сроки создания вакцины против коронавируса и еще до конца года получить 100 миллионов доз этого препарата.
Отмечается, что несколько недель назад число разрабатываемых вакцин сократилось до 14 с 93. В течение следующих двух недель должны быть проведены дополнительные тестирования, в результате которых, как ожидается, останется от шести до восьми типов, которые пройдут последующие этапы клинических исследований.
Сотрудник администрации президента отметил, что целью этого проекта является создание трех или четырех видов вакцин, которые можно будет использовать уже в следующем году. Однако он отметил, что не может быть в этом уверен на 100%, но назвал достаточно вероятным успех "одной или более из этих вакцин".