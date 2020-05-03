Источник рассказал о разработке в США 14 видов вакцин

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере 14 видов вакцин находятся в стадии разработки в рамках проекта "Сверхзвуковая скорость", сообщает телеканал По меньшей мере 14 видов вакцин находятся в стадии разработки в рамках проекта "Сверхзвуковая скорость", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в администрации американского президента Дональда Трампа

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом планирует запуск проекта "Сверхзвуковая скорость" с целью резко сократить сроки создания вакцины против коронавируса и еще до конца года получить 100 миллионов доз этого препарата.

Отмечается, что несколько недель назад число разрабатываемых вакцин сократилось до 14 с 93. В течение следующих двух недель должны быть проведены дополнительные тестирования, в результате которых, как ожидается, останется от шести до восьми типов, которые пройдут последующие этапы клинических исследований.