На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка

СЕУЛ, 3 мая — РИА Новости. Перестрелка произошла на границе КНДР и Южной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
Инцидент произошел в 07:41 по местному времени (01:41 мск).
"Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста (Южной Кореи. — Прим. ред.) в районе центральной части демаркационной линии", — сообщили в комитете начальников штабов.
Южнокорейские военные, согласно инструкции, ответили двумя выстрелами в сторону Северной Кореи.
Материального ущерба или пострадавших нет.
Объединенный комитет начальников штабов заявил, что южнокорейские военные находятся в состоянии готовности, "посредством военной линии связи между Южной и Северной Кореей" выясняют обстоятельства произошедшего и принимают все возможные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.