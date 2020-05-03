На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка

Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. 3 мая 2020

Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. 3 мая 2020

© AP Photo / Ahn Young-joon Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. 3 мая 2020

СЕУЛ, 3 мая — РИА Новости. Перестрелка произошла на границе Перестрелка произошла на границе КНДР Южной Кореи , передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Инцидент произошел в 07:41 по местному времени (01:41 мск).

"Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста (Южной Кореи. — Прим. ред.) в районе центральной части демаркационной линии", — сообщили в комитете начальников штабов.

Южнокорейские военные, согласно инструкции, ответили двумя выстрелами в сторону Северной Кореи

Материального ущерба или пострадавших нет.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что южнокорейские военные находятся в состоянии готовности, "посредством военной линии связи между Южной и Северной Кореей" выясняют обстоятельства произошедшего и принимают все возможные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.