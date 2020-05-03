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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T04:45
https://ria.ru/20200503/1570909936.html
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155015/66/1550156688_0:156:1501:1000_1036x0_80_0_0_21a8c8512774f02f7c18861da197c433.jpg
РИА Новости

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

04:45 03.05.2020
230441
© РИА Новости / Александр КряжевЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
Первым делом, по словам специалиста, он бы обзвонил коллег и предупредил о своем заболевании. "Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты", - написал телеведущий.
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Комаровский отметил, что далее бы ориентировался по симптоматике. В случае болей в горле он использовал бы леденцы, если повысится температура — парацетамол. "И, конечно, самое главное, что я сделаю, хотя это сделано и так, это проверю, закручены ли все батареи, не работает ли отопление, и что в комнате не выше 20 градусов. Посмотрю, какая влажность: если сейчас в моем городе отключено отопление, то в моей комнате влажность порядка 50−55%, то есть, никаких проблем нет", - заявил телеведущий.
Он указал, что не использовал бы такие средства, как хлорохин, азитромицин, а также противовирусные препараты для борьбы с ВИЧ-инфекцией. "Все, что буду, — это литрами пить жидкость и есть фрукты", - заключил Комаровский.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19ВОЗОбществоВ мире
Популярные комментарии
«Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты", - написал телеведущий.» А денег на фрукты и компоты нет-нет-нет.
3 мая, 04:48
Не Совок
63714023
Причем тут грипп? Размер коронавируса составляет в среднем около 0,2 микрона, но он плавает в широком диапазоне размеров от около 0,2 до нескольких сотен микрон, потому что люди выделяют вирус в капельках жидкости. Даже если вода в капельках испаряется, всё еще остается много солей, белков и пр. грязи, которая остается твердым или гелеобразным материалом. Обычная хирургическая маска обладает эффективностью фильтрации частиц 0,3 микрона от 60% до 80%.
3 мая, 13:50
ssandrea
2813116
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