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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T04:52
https://ria.ru/20200503/1570909867.html
На Колыме откроют онлайн-лагеря на период пандемии коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_0:188:3068:1914_1036x0_80_0_0_85277f64f22ab47c66d9ee0d30b1c6a5.jpg
РИА Новости

На Колыме откроют онлайн-лагеря на период пандемии коронавируса

04:40 03.05.2020 (обновлено: 04:52 03.05.2020)
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© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / amixstudio
МАГАДАН, 3 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области внедрят уникальную платформу оздоровительных онлайн-лагерей, модель получила одобрение министерства просвещения России, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Колымы.
Ранее Роспортебназдор РФ не рекомендовал открывать загородные детские лагеря до 1 июля.
Как сообщает ведомство, онлайн-лагеря будут работать на базе школ по типу площадки с дневным пребыванием детей. Планируется открыть 69 лагерей по всей Магаданской области. 43 лагеря уже подали заявления на включение в федеральный реестр летних оздоровительных центров. До середины мая все школы, желающие организовать детские площадки, должны попасть в данный реестр.
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"Организуя подобные уникальные онлайн площадки, мы решаем сразу несколько задач. Дети будут организованы, а не предоставлены сами себе, они будут получать необходимые витамины. С понедельника по пятницу для ребят организуют интересные и познавательные занятия, включающие линейку, зарядку, мастер-классы и отрядное дело. Учреждения культуры прорабатывают план виртуальных экскурсий, спектаклей, концертов и встреч с интересными людьми Магаданской области. Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС проведут занятия по безопасности, департамент спорта готовит план тренировок под руководством известных спортсменов Колымы", — цитирует правительство Колымы министра образования Анжелу Шурхно.
Дополняется, что плата за пребывание детей в онлайн лагере взиматься не будет. Раз в неделю каждый ребенок, зачисленный на площадку, вне зависимости от категории семьи, будет получать витаминный ланч-бокс. Перечень продуктов, входящих в набор, согласован с Роспотребнадзором, в него войдут свежие овощи и фрукты, сыр, орехи, мюсли, соки, молоко и сладости на общую сумму 1750 рублей. Доставлять наборы семьям будут волонтеры, а в случае ослабления режима изоляции родители смогут забирать ланч-боксы самостоятельно в школах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьОбщество
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