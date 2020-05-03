На Колыме откроют онлайн-лагеря на период пандемии коронавируса

"Организуя подобные уникальные онлайн площадки, мы решаем сразу несколько задач. Дети будут организованы, а не предоставлены сами себе, они будут получать необходимые витамины. С понедельника по пятницу для ребят организуют интересные и познавательные занятия, включающие линейку, зарядку, мастер-классы и отрядное дело. Учреждения культуры прорабатывают план виртуальных экскурсий, спектаклей, концертов и встреч с интересными людьми Магаданской области. Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС проведут занятия по безопасности, департамент спорта готовит план тренировок под руководством известных спортсменов Колымы", — цитирует правительство Колымы министра образования Анжелу Шурхно.