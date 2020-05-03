В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 22 тысячи человек

"В Мексике с момента выявления первого случая зарегистрированы 22088 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Абсолютное большинство продемонстрировали синдромы заболевания COVID-19, и незначительная часть - это бессимптомные случаи. Из них 6580 случаев - это лица в стадии активной болезни (которые болеют в данный момент - ред.)", - сказал замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой опубликована в микроблоге ведомства в Twitter.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 1349 случаев заболевания (общее число - 22 088), в это число входят и случаи, выявленные много дней назад, поэтому в день подтверждения пациент уже может быть здоров. Число болеющих в данный момент выросло на 190, до 6580, скончались 89 пациентов с COVID-19 (всего 2061 человек). Власти изучают 14 536 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 93 791.