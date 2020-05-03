В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 22 тысячи человек

МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. Власти Мексики представили новую статистику по коронавирусу в стране, согласно которой за сутки скончались 89 человек, а общее число случаев заражения достигло 22088.
"В Мексике с момента выявления первого случая зарегистрированы 22088 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Абсолютное большинство продемонстрировали синдромы заболевания COVID-19, и незначительная часть - это бессимптомные случаи. Из них 6580 случаев - это лица в стадии активной болезни (которые болеют в данный момент - ред.)", - сказал замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой опубликована в микроблоге ведомства в Twitter.
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки медики подтвердили 1349 случаев заболевания (общее число - 22 088), в это число входят и случаи, выявленные много дней назад, поэтому в день подтверждения пациент уже может быть здоров. Число болеющих в данный момент выросло на 190, до 6580, скончались 89 пациентов с COVID-19 (всего 2061 человек). Власти изучают 14 536 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 93 791.
Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксированы в Мехико (1805 случаев) и штате Мехико (1020). Пик эпидемии коронавируса в Мексике ожидается 6 мая, после чего в случае сохранения ограничительных мер заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.