Пострадавшим от COVID-19 британцам выделили дополнительные $95 миллионов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти Великобритании выделили дополнительные 76 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов) для наиболее страдающих от пандемии коронавируса, сообщил министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик.
"Сегодня мы объявили о дополнительных 76 миллионах фунтов для тех, кто помогает наиболее уязвимым от COVID-19", - написал Дженрик в Twitter.
Министр отметил, что эти выплаты пойдут в том числе на помощь страдающим детям и семьям, жертвам домашнего насилия, изнасилований и так называемого "современного рабства".
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 28 тысяч, за все время заразились более 182 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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