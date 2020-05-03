Пострадавшим от COVID-19 британцам выделили дополнительные $95 миллионов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти Власти Великобритании выделили дополнительные 76 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов) для наиболее страдающих от пандемии коронавируса, сообщил министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик.

"Сегодня мы объявили о дополнительных 76 миллионах фунтов для тех, кто помогает наиболее уязвимым от COVID-19", - написал Дженрик в Twitter.

Министр отметил, что эти выплаты пойдут в том числе на помощь страдающим детям и семьям, жертвам домашнего насилия, изнасилований и так называемого "современного рабства".

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 28 тысяч, за все время заразились более 182 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.