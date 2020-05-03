Американца задержали за отдых на "Острове Открытий" Disney World

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция Полиция США задержала жителя Алабамы за пребывание на закрытом для посетителей заброшенном "Острове Открытий" Disney World в штате Флорида во время объявленного карантина из-за коронавируса , сообщает издание Newsweek со ссылкой на полицию.

Как сообщает издание, Ричард МакГуайер был задержан в четверг. Перед задержанием сотрудники полиции неоднократно предупреждали мужчину с помощью громкоговорителя, что он совершил незаконное вторжение, и просили покинуть территорию. МакГуайер после заявил, что он "не подозревал", что посещение заброшенного "Острова Открытий" во время пандемии противозаконно.

Мужчине предъявили обвинение в незаконном проникновении на частную территорию и запретили посещать диснеевские достопримечательности.

МакГуайер также сообщил, что он якобы получил разрешение посещать остров в понедельник или вторник и планировал остаться там на неделю. По информации Newsweek, изначально МакГуайера заметила охрана закрытого острова.

"Остров Открытий" Disney World закрыт для посетителей с 1999 года. Однако компания не стала сносить все находящиеся на территории парка здания, одно из которых нарушитель и планировал использовать в качестве укрытия на время карантина.