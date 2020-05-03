В Милане и Риме планируют провести "Пушкинский диктант"

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Акция "Пушкинский диктант" в этом году официально приобретает международный масштаб, заявки на разработку заданий для мероприятия, несмотря на коронавирус, поступили в том числе из Акция "Пушкинский диктант" в этом году официально приобретает международный масштаб, заявки на разработку заданий для мероприятия, несмотря на коронавирус, поступили в том числе из Милана Рима , сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Общественная акция "Пушкинский диктант", по информации организаторов, состоится 6 июня. Она традиционно приурочена ко Дню русского языка и Пушкинскому дню в России. Проведением акции занимаются комиссия ОП РФ по развитию образования и науки и Ассоциация учителей литературы и русского языка.

"Несмотря на такие очень серьезные осложнения, которые мы имеем сейчас в связи с коронавирусом, у нас количество участников в конкурсе на подготовку заданий увеличилось по сравнению с прошлым годом в два с половиной раза", - сообщила Дудова.

Разработка заданий диктанта, по словам члена ОП РФ, – один из непосредственных этапов акции, которая в этом году в первый раз официально является международной. Предложения по заданиям собираются как из российских регионов, так и из школ русского языка за рубежом. Лучшие идеи, которые войдут в итоговую версию диктанта, выбирает профессиональное жюри.

"Мы даже получили пакет заданий по русскому языку из охваченных эпидемией Милана и Рима, русские школы Италии прислали задания для тех, кто изучает русский язык как иностранный", - рассказала Дудова.

Принять участие в диктанте, по словам организаторов, могут все желающие вне зависимости от возраста и образования.