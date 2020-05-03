Эксперты рассказали, чем занимаются россияне на самоизоляции

"Это еще один вызов для бизнеса, который и так сильно пострадал. Как кинотеатрам снова привлечь зрителей, успевших массово оценить комфорт домашнего кино по запросу? Как фитнес-центрам вновь переключиться с онлайн-тренировок на привычный офлайн? И это лишь пара простых вопросов, на которые предстоит искать ответы в изменившемся мире", - добавил Милёхин, слова которого приводятся в сообщении.