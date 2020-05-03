Преподаватели йоги рассказали, как преодолеть страх перед COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Для расслабления в условиях стресса, вызванного пандемией Для расслабления в условиях стресса, вызванного пандемией коронавируса , люди могут воспользоваться йогой-нидрой, заняться пранаямой или пить тонизирующие и успокоительные настои, а также практиковать медитацию, рассказали РИА Новости эксперты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. На этом фоне психологи в различных странах отметили рост числа обращений к ним, в частности выросло число обращений на горячие линии, также выросло число сообщений о домашнем насилии.

Индийские учителя йоги на вопрос об успокоении сознания говорят сперва не про асаны и техники, а предлагают выспаться и жить в соответствии с природными ритмами.

"Все дело в том, чтобы поддерживать низкий уровень стресса и здоровую иммунную систему. Одно из главных правил избавления от стресса – необходимо высыпаться, жить в соответствии с ритмами природы, есть пищу, полную праны (жизненной силы), и накапливать оджас (высшая форма энергии человеческого тела)", - говорит представитель йогической школы Кумар Пандей.

Он предлагает начинать день с того, чтобы поласкать горло и промывать нос теплой подсоленной водой, которая, по мнению сторонников аюрведы, убивает микробы. Еще один шаг – использовать отвары трав и растений, которые могут помочь организму расслабиться. Также поможет пранаяма – йогический комплекс дыхательных практик.

Пандей отметил, что "когда вы боитесь, восстановительная йога не будет работать". "Сначала вам нужно сжечь беспокойство с помощью более энергичных практик, а затем вы можете начать восстановление. Если вы чувствуете раздражение, сделайте энергичную практику в течение 20-30 минут, а затем переходите к успокаивающим практикам", - говорит он.

Пандей также призвал не потакать своему страху в условиях стресса, а жить так хорошо, как это возможно.

"Наша главная задача в том, чтобы стараться быть довольными и жить так хорошо, как это можно сделать перед лицом неопределенности. Реальность такова, что страх приводит нас в соприкосновение с истиной, которая заключается в том, что иногда мы можем влиять на результаты, но, в конечном счете, мы не имеем контроля над тем, что с нами происходит", - добавил он.

Российские учителя йоги рекомендуют практиковать медитацию и другие техники.

"Медитация - практика концентрации, в качестве объекта наблюдения можно выбрать то, что всегда под рукой - наше дыхание. Концентрация внимания в определенный момент, при должном усердии занимающегося, переходит в деконцентрацию, и именно к этому состоянию мы стремимся. Сложно переоценить полезность медитации как для сознания, так и для тела человека. В борьбе со стрессом это наше лучшее "оружие", - говорит учитель йоги Александр Бельчиков.

Он отметил, что "попробовать на вкус тишину в сознании можно во время практики шавасаны, "позы трупа" - асаны, обязательно завершающей любую практику йоги".

"Можно провести параллель, чем лучше мы осваиваем концентрацию внимания, тем успешнее будет наша медитация, и чем больше ваше внимание было задействовано на практике йоги, тем глубже будет шавасана в конце. Йога-нидра прекрасная практика для снятия стресса, одном из признанных мастеров метода в России является преподаватель йоги Илья Журавлев", - отметил он.

Йога-нидра, известная как практика осознанного расслабления, основана на намеренном расслаблении мускулатуры и последовательном перемещении внимания по различным участкам тела. Шавасана, иначе называемая "поза мертвеца" - асана, которой заканчивается любая йогическая практика, предназначена для максимального телесного расслабления.

Практика йоги в борьбе с коронавирусом в Индии используется довольно широко – премьер-министр страны Нарендра Моди представил видеоролики, где его анимированная фигура выполняет различные асаны, главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянах заявил, что занятия йогой могут помочь от повышенного кровяного давления, сердечного приступа и даже коронавируса, а известный гуру Рамдев предложил для предотвращения этого заболевания помимо практик использовать горчичное масло.

Вместе с тем в Индии и других странах ведутся поиски вакцины от коронавируса и, скорее всего, не только йога, но и разработка лекарства поможет побороть страх, появившийся перед заболеванием и полностью расслабиться.