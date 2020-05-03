Источник рассказал, когда устранят брак на ракете "Протон-М"

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"График ремонтных работ в Центре Хруничева предусматривает отправку ракеты "Протон-М" на космодром в начале лета", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что это позволит запустить спутники 30 июля
По словам источника, для выведения "Экспрессов" на орбиту планируется использовать ракету, изначально предполагавшуюся для запуска модуля "Наука" на Международную космическую станцию.
В марте генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен на конец мая из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне" на космодроме Байконур. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
В апреле источник в ракетно-космический отрасли сообщил РИА Новости, что все три находящихся на Байконуре "Протона" вернут в Москву для устранения неисправности. В связи с этим запуск "Экспрессов" состоится в конце июля.
Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак допустили в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и подтвердил, что запуск "Экспрессов" перенесен с марта на июль.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.