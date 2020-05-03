Журналисты Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии COVID-19

США, уверены авторы статьи, в настоящее время уже не играют роль мирового лидера, как в XX веке. Если в последние годы Вашингтон все больше уклонялся от этой миссии, текущий кризис, ослабивший страну, заставил американцев окончательно из нее выйти, отмечается в публикации.
Кроме того, как утверждается в статье, COVID-19 нанес серьезный удар по единству Европы. Оказавшись безоружным перед пандемией, предугадать которую он оказался неспособен, Евросоюз не смог оказать поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам. Чтобы в дальнейшем влиять на установление нового миропорядка, ЕС должен пересмотреть собственное устройство, подводят итог журналисты Le Monde.
Согласно статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию — в стране выявили более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч выздоровели. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.