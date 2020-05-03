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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T02:56
https://ria.ru/20200503/1570909270.html
Журналисты Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337206_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_81f2ed84440508112571e3baf70ec5ef.jpg
РИА Новости

Журналисты Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии COVID-19

02:53 03.05.2020 (обновлено: 02:56 03.05.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonСитуация в США
Ситуация в США
© REUTERS / Lucas Jackson
Ситуация в США
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса положила конец миропорядку, установленному после Второй мировой войны и лидерству США на международной арене. Такое мнение высказали авторы статьи для французского издания Le Monde.
В дестабилизации существовавшей прежде системы ключевую роль сыграл подъем Китая, считают журналисты, утверждая, что задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения предупредила международное сообщество об опасностях пандемии, стала свидетельством зависимости организации от Пекина.
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США, уверены авторы статьи, в настоящее время уже не играют роль мирового лидера, как в XX веке. Если в последние годы Вашингтон все больше уклонялся от этой миссии, текущий кризис, ослабивший страну, заставил американцев окончательно из нее выйти, отмечается в публикации.
Кроме того, как утверждается в статье, COVID-19 нанес серьезный удар по единству Европы. Оказавшись безоружным перед пандемией, предугадать которую он оказался неспособен, Евросоюз не смог оказать поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам. Чтобы в дальнейшем влиять на установление нового миропорядка, ЕС должен пересмотреть собственное устройство, подводят итог журналисты Le Monde.
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Согласно статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию — в стране выявили более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч выздоровели. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВОЗЕвросоюзМоскваСШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
Они и в XX веке не были мировыми лидерами. Ну может только в последнем десятилетии.
3 мая, 04:46
Владимир Прокопьев
7012003
Ждем статью о крахе доллара
3 мая, 03:09
ОООлег Огородов
36280007
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