В Приморье за сутки 39 человек заразились коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Коронавирус подтверждён еще у 39 человек в Приморье, общее число заболевших достигло 494, сообщает правительство региона.
"Почти 500 приморцев заразились коронавирусом с начала эпидемии. За минувшие сутки еще 39 человек получили положительные результаты по тестированию на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство пациентов заразились коронавирусом от родных или коллег.
Власти также сообщили, что за два майских выходных из инфекционных госпиталей выписаны пять человек, всего 66 приморцев побороли COVID-19.
В Приморье общее число заболевших достигло 494, умерли четверо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.