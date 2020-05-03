Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
"Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи "Чаки". Он написал оригинальный сценарий "Детских игр" вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и "Детские игры 2" снял Джон", - сообщил его коллега Дон Манчини.
Джон Лафия сотрудничал с Томом Холландом и Доном Манчини при создании сценария фильма ужасов "Детские игры". Отмечается, что именно он придумал имя главного героя Чаки и знаменитую фразу из фильма "Привет, я Чаки! Поиграем?".
Лафия родился в 1957 году и получил образование в сфере кино и телевидения. Кроме "Детских игр", он стал режиссером и сценаристом таких фильмов, как "Голубая игуана", "Лучший друг человека", "Крысы" и других, а также нескольких сериалов. Кроме того, в 2019 году вышел его музыкальный альбом "Джон Лафия 1980-1985".
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