Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

"Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи "Чаки". Он написал оригинальный сценарий "Детских игр" вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и "Детские игры 2" снял Джон", - сообщил его коллега Дон Манчини.

Лафия родился в 1957 году и получил образование в сфере кино и телевидения. Кроме "Детских игр", он стал режиссером и сценаристом таких фильмов, как "Голубая игуана", "Лучший друг человека", "Крысы" и других, а также нескольких сериалов. Кроме того, в 2019 году вышел его музыкальный альбом "Джон Лафия 1980-1985".