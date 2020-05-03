Названы признаки "карантинной депрессии"

"Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии. Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить. Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор", – пояснила психотерапевт Громова.