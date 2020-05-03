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2020-05-03T07:49
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Названы признаки "карантинной депрессии"
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РИА Новости

Названы признаки "карантинной депрессии"

02:01 03.05.2020 (обновлено: 07:49 03.05.2020)
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© Depositphotos / evrmmntДепрессия
Депрессия
© Depositphotos / evrmmnt
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. У россиян начали проявляться признаки "карантинной депрессии”. Чем она опасна, и как от нее избавиться, рассказала радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.
Месяц самоизоляции из-за пандемии коронавируса подпортил психику многим россиянам. Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.
"Первое на что надо обратить внимание – это повышенная раздражительность. Этот симптом врачи называют гиперэстезия или повышенная чувствительность нервной системы. Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю", – рассказала радио Sputnik психотерапевт.
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
"Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии. Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить. Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор", – пояснила психотерапевт Громова.
Победить "карантинную депрессию" можно с помощью простой техники.
"Нужно найти личное пространство со временем для ничегонеделания без задач и взаимодействий с семьей. Если человек не имеет личного пространства, то он не может восстанавливаться и все время жалуется, что хотел бы побыть один, но нет времени. Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо", - рассказала радио Sputnik психотерапевт.
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СамоизоляциядепрессияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
#Нужно найти личное пространство# В изоляции? В РФ? Когда бывает семья в 3-4ч живет в 1 комнате, повезет если в 2. Еще советы, о люди с особняками и квартирой с 10 комнатами.
3 мая, 02:53
Василий Иванов
63103010
А все игнорят эту проблему. Ведь главное корона, за месяц АЖ тысяча померла, подумаешь в день в РФ почти 6тыс помирает. Экономику положили, психику людей- так же гробят. Но все игнорируют это, главное показать борьбу с вирусом. А что после- неважно, статистику по депрессии в РФ не ведут, а суициды- и так высокая у нас.
3 мая, 02:55
Василий Иванов
44011013
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