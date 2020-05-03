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Культура
2020-05-03T07:41
https://ria.ru/20200503/1570908980.html
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/57378/52/573785273_0:175:2935:1826_1036x0_80_0_0_a9e8a567056a3e87c6a1b6ce452151f2.jpg
РИА Новости

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

01:38 03.05.2020 (обновлено: 07:41 03.05.2020)
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкТатьяна Васильева
Татьяна Васильева
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Татьяна Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram, что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.
Ранее актриса подтвердила РИА Новости, что у нее обнаружен COVID-19.
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"Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 — 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах", - написала Васильева.
По ее словам, вызвав скорую и поехав в больницу, она поняла весь масштаб пандемии. "Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ (компьютерной томографии - ред.). Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий", - рассказала актриса.
Васильева сообщила, что врачи диагностировали ей двустороннюю пневмонию. "Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на COVID-19 придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе", - сказала она.
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Васильева также призналась, что не придавала большого значения эпидемии: она не ходила в гости и по возможности оставалась дома, однако все же выходила на улицу, чтобы выбросить мусор или посетить магазин.
"А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!" - призвала актриса.
Татьяна Васильева — народная артистка России. Трудилась в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна Васильева (актриса)Общество
Популярные комментарии
И?? Сидела дома и заболела.... В чем смысл изоляции, залетели через форточку и привет.
3 мая, 01:49
rrdiskejn
41510264
смысл изоляции в том, чтоб еще сильнее не перегружать уже перегруженную систему здравоохранения. Если уж при самоизоляции такая заболеваемость, то если бы мер не было бы никаких, то было бы куда больше
3 мая, 04:57
Константин Е
93000015
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