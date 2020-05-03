Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Заразившаяся Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram , что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.

Ранее актриса подтвердила РИА Новости, что у нее обнаружен COVID-19.

"Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 — 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах", - написала Васильева.

По ее словам, вызвав скорую и поехав в больницу, она поняла весь масштаб пандемии. "Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ (компьютерной томографии - ред.). Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий", - рассказала актриса.

Васильева сообщила, что врачи диагностировали ей двустороннюю пневмонию. "Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на COVID-19 придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе", - сказала она.

Васильева также призналась, что не придавала большого значения эпидемии: она не ходила в гости и по возможности оставалась дома, однако все же выходила на улицу, чтобы выбросить мусор или посетить магазин.

"А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!" - призвала актриса.

Татьяна Васильева — народная артистка России. Трудилась в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".