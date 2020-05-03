Число заболевших COVID-19 в Египте превысило шесть тысяч человек

КАИР, 3 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Египте превысило шесть тысяч человек, за сутки зафиксированы почти 300 новых заболевших, сообщил официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.
"Зафиксированы 298 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли девять человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда.
По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 6193 человека, 1522 человека выздоровели, погибли 415 человек", - отметил Мугахед.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ранее заявил, что резкий рост числа заболевших связан с тем, что в магазинах и на рынках наблюдались большие толпы в преддверии месяца поста Рамадан, начавшегося 24 апреля.
В стране действует комендантский час с 21.00 до 06.00, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления.
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