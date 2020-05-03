В Хьюстоне полицейский погиб после крушения вертолета

Вертолет упал в субботу в районе 02.00 по местному времени (10.00 мск). На борту находились пилот и его помощник, которые в итоге "получили серьезные ранения". По его словам, на территории жилого комплекса, где упал вертолет, никто не пострадал, вертолет не задел жилые здания. Полицейских из обломков вызволили прибывшие на место происшествия пожарные.