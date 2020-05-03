В Хьюстоне полицейский погиб после крушения вертолета

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Один из полицейских погиб в результате крушения вертолета в городе Хьюстон в американском штате Техас, второй находится в больнице, сообщил мэр города Сильвестр Тёрнер.
Вертолет упал в субботу в районе 02.00 по местному времени (10.00 мск). На борту находились пилот и его помощник, которые в итоге "получили серьезные ранения". По его словам, на территории жилого комплекса, где упал вертолет, никто не пострадал, вертолет не задел жилые здания. Полицейских из обломков вызволили прибывшие на место происшествия пожарные.
"Один из этих полицейских все еще находится в больнице сейчас, к сожалению, один скончался", - заявил на пресс-конференции Тёрнер.
Погибший - 35-летний Джейсон Нокс. Второй полицейский пришел в себя после операции. Расследование произошедшего продолжается.
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