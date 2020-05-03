Конгресс США отказался пройти тестирование на COVID-19

"Конгресс благодарит администрацию за щедрое предложение разместить на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия COVID-19, но в настоящее время мы с уважением отклоняем это предложение", - говорится в заявлении.

Законодатели отмечают, что тестирование по всей стране набирает обороты, и конгресс хочет и дальше "направлять ресурсы в учреждения, которые находятся на передовой, где они могут принести наибольшую пользу и быстрее всего".

"В соответствии с руководящими принципами Центра по контролю над заболеваниями, конгресс будет использовать текущие правила тестирования, которые были введены в действие офисом лечащего врача, пока эти более быстрые технологии не станут более доступными", - указывается в заявлении.