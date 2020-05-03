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2020-05-03T00:21
https://ria.ru/20200503/1570908580.html
Эксперты: законодателям следует вернуться к теме господдержки СМИ
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РИА Новости

Эксперты: законодателям следует вернуться к теме господдержки СМИ

00:21 03.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелекамеры
Телекамеры
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Телекамеры. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уже больше десяти лет в России не было зафиксировано ни одного случая гибели журналистов при исполнении долга, при этом правозащитникам приходится регулярно напоминать региональным чиновникам о правах сотрудников СМИ, а законодателям следует вернуться к теме государственной поддержки медиа, рассказали РИА Новости эксперты накануне Всемирного дня свободы печати, который ежегодно отмечают 3 мая.

Борьба за права журналистов

Мониторинговый центр Союза журналистов России, по словам главы организации Владимира Соловьева, за прошлый год обнаружил 211 случаев нарушения прав сотрудников СМИ. На каждый из них последовала оперативная реакция профессионального сообщества.
"Всей стране были известны такие факты, как дело Ивана Голунова, дело Кирилла Вышинского, дело Светланы Прокопьевой, которое еще продолжается в Пскове, и так далее. Очень много разнообразных вещей, связанных с нарушением прав журналистов, происходит в регионах … Цензура у нас запрещена Конституцией, тем не менее раз или два раза в неделю нам приходится напоминать руководителям на местах о действующих нормах законодательства", - рассказал Соловьев.
Уже больше десяти лет, по словам главы СЖР, в России не было зафиксировано ни единого случая гибели журналистов при исполнении служебного долга. Однако от нападений, избиений и угроз сотрудники СМИ до сих пор не застрахованы.
"Яркий пример 1991 года, когда по сути дела и появилась свобода средств массовой информации, свобода слова, Закон о СМИ – один из лучших, который был, и это все вместе дает соответствующие плоды. Был расцвет журналистики, СМИ. Тогда не было интернета, тогда не было социальных сетей, тогда журналистика могла предъявить все свои несостоявшиеся при советской власти возможности", - отметил глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов Павел Гусев.
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Споры о свободе слова

Одним из ключевых вопросов журналистики, стоящих перед российскими законодателями, по мнению экс-главы СПЧ, профессора факультета права НИУ ВШЭ Михаила Федотова, является забота о том, чтобы наказывать не только за злоупотребление свободой массовой информации, но и за ущемление этой свободы.
"Кстати, некоторые виды ущемления свободы массовой информации уже три десятилетия прямо перечислены в статье 58 Закона о СМИ, однако ни в КоАП, ни в УК РФ они никак не отражены. Приятное исключение представляет только статья 144 Уголовного кодекса, которая карает за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. И мы могли бы гордиться этой уникальной на мировом фоне статьей, если бы не убогая практика ее применения", - отметил Федотов.
По мнению главы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, о свободе слова в России говорит, в первую очередь, обилие любых, даже оппозиционных информационных ресурсов. В опубликованном на сайте Роскомнадзора перечне наименований зарегистрированных средств массовой информации содержатся данные о более чем 147 тысячах организаций.
"Мы можем свободно писать на всех площадках, работает целый синдикат из медиа, которые объединились и называют себя оппозиционными… Попробуйте со своим подходом к свободе поработать в США, и вы все поймете", - сказал Малькевич.
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Финансовые проблемы и господдержка

Одной из ключевых проблем современных средств массовой информации, по словам Гусева, является финансирование. Федотов, в свою очередь, считает, что меры государственной поддержки СМИ могут быть самыми разнообразными. Так, с 1995 по 2004 год действовали вполне ощутимые льготы по налогам, а также таможенным и арендным платежам. Даже дефолт 1998 года не поколебал эти механизмы государственной поддержки СМИ.
"Убежден, сейчас очень важно, чтобы наши законодатели вернулись к теме государственной поддержки средств массовой информации. При этом такая поддержка должна зависеть не от лояльности того или иного СМИ, а от того, насколько оно востребовано аудиторией или выполняет важные социальные функции, например, поддерживает интерес к литературе, помогает инвалидам и так далее", - утверждает Федотов.
Демократическое государство, по мнению Федотова, объективно не заинтересовано в том, чтобы сохранялись только государственные СМИ. Наоборот, интересы государства состоят в том, чтобы было как можно больше независимых СМИ, поскольку информационный плюрализм является естественным продолжением политического и идеологического разнообразия, закрепленного в статье 13 Конституции России.
"По сути дела, информационный плюрализм – это не угроза, а гарантия национальной безопасности. Именно он является лучшим средством против фейков и оптимальным условием для формирования в России современного информационного общества", - отметил Федотов.
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