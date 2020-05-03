Эксперты: законодателям следует вернуться к теме господдержки СМИ

"Всей стране были известны такие факты, как дело Ивана Голунова, дело Кирилла Вышинского, дело Светланы Прокопьевой, которое еще продолжается в Пскове, и так далее. Очень много разнообразных вещей, связанных с нарушением прав журналистов, происходит в регионах … Цензура у нас запрещена Конституцией, тем не менее раз или два раза в неделю нам приходится напоминать руководителям на местах о действующих нормах законодательства", - рассказал Соловьев.