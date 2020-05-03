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2020-05-03T16:31
https://ria.ru/20200503/1570901249.html
Три урока робототехники: на майских детей научат собирать дезинфектор
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570900762_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_60d0c0cc8988c13ee4f9b8305983e2df.jpg
РИА Новости

Три урока робототехники: на майских детей научат собирать дезинфектор

08:00 03.05.2020 (обновлено: 16:31 03.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинУчастник Московского международного форума "Город образования"
Участник Московского международного форума Город образования
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В век самоизоляции как грибы после дождя стали появляться обучающие платформы, на которых можно получить навыки чего угодно: от складывания журавликов-оригами до конструирования подводных лодок. В майские праздники для детей разных возрастов будут организованы онлайн-занятия робототехникой.
Бесплатные занятия проведут преподаватели Лиги роботов и студенты ведущих технических вузов. Они уже больше месяца работают в рамках проекта "Робототехника онлайн" с ребятами в режиме дистанционных уроков и понимают всю специфику таких занятий. Организаторы специально выбрали темы, чтобы заинтересовать детей разных возрастов, с подготовкой и без нее.
Первым "уроком" проекта 4 мая станет теория механизмов и машин на примере робота-дезинфектора. Звучит, будто лекция для пятикурсников МФТИ, однако на деле все намного проще.
"Мы расскажем ребятам о принципах работы различных механизмов, закрепим эти знания на практике и посмотрим, как эти механизмы действуют, на примере робота, который разбрызгивает антисептик, когда вы приближаете к нему руки", — рассказал руководитель национального оргкомитета WRO (Всемирной олимпиады роботов) Николай Пак.
По его словам, такие открытые онлайн-уроки помогут детям ближе познакомиться с миром инженерного творчества, заглянуть за кулисы робоспорта, а может, и приведут ребят в многочисленные инженерные кружки, которые по поручению президента должны открыться во множестве школ.
На следующий день участников научат создавать чат-ботов, которые стали очень популярны в последнее время.
"Ребята много общаются в соцсетях, это помогает им делиться опытом, новостями и даже работать в команде, когда один из участников в Аргентине, другой — в России, а третий — в Китае. В какой-то момент у всех возникает вопрос: как модерировать сообщества, как быстро со всеми сразу поделиться информацией и организовать команду для решения той или иной задачи", — говорит Пак.
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Шестого мая ученикам предложат сыграть в онлайн-игру "Выход из карантина", но для начала ее надо будет самим разработать.
Организаторы считают, что занятия могут стать мостиком в мир точных наук будущего. Детям, участвующим в таких занятиях и вообще интересующимся робототехникой, через десять-двадцать лет будет легче найти полезную и интересную профессию, чем ребятам, которые уходят в узкую специализацию, считает Пак.
"Дело в том, что робототехника — дисциплина многогранная: нужно уметь и программировать, и конструировать, и знать, как бороться с природными явлениями. Приходится быть гибким, развитое алгоритмическое мышление помогает адаптироваться к быстроменяющимся условиям. Через десять лет мы с вами будем уже говорить не о том, как круто запрограммировать свой дом, а как ребята будут программировать инфраструктуры городов, бизнесов, корпораций. Вот тогда станет понятно, что широкий спектр знаний и практических навыков дает тебе фору перед теми, кто занимался только тем, чем ему удобно, в тепличных условиях", — говорит Пак.
Все занятия стартуют в полдень по московскому времени. Чтобы посетить урок, необходимо пройти по ссылке https://www.youtube.com/user/ligarobotov или зайти в группу VK https://vk.com/ligarobotov.
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