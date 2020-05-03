В Индии собрали велосипед для поездок во время пандемии

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В Индии собрали велосипед, на котором водитель и пассажир сидят на расстоянии полутора метров друг от друга, сообщает UPI.
Инженер Партха Саха из штата Трипура изготовил на заказ COVID-19 Bike с расстоянием между двумя сиденьями около 1,5 метров. Он рассказал, что планировал использовать велосипед, чтобы возить дочь в школу.
Изобретатель не планирует превращать байк в коммерческий продукт. "Я сделал его, чтобы информировать сограждан о важности социальной дистанции для замедления распространения пандемии коронавируса", — добавил он.