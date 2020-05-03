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2020-05-03T16:14
https://ria.ru/20200503/1570868056.html
Студенты из Кургана придумали сервис для городского благоустройства
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РИА Новости

Студенты из Кургана придумали сервис для городского благоустройства

08:00 03.05.2020 (обновлено: 16:14 03.05.2020)
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© Екатерина ДанилинаСхема работы архитектора с онлайн-сервисом для прогнозирования сценариев использования городских пространств
Схема работы архитектора с онлайн-сервисом для прогнозирования сценариев использования городских пространств
© Екатерина Данилина
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Молодые разработчики из Кургана предложили благоустраивать городское пространство на основе онлайн-анализа пожеланий жителей. Сервис позволит решить проблему согласования застройки территории рядом с домом и сможет спрогнозировать наилучшие варианты ее использования.
Проект студентки КГУ, активистки организации "Городские реновации" Екатерины Данилиной и ее команды получил грант на реализацию от государственного Фонда содействия инновациям. Идею начинающих урбанистов оценила по достоинству комиссия конкурса программы "Умник", проведенного фондом в Курганской области.
© Александр АлпаткинРуководитель онлайн-сервиса для городского благоустройства Екатерина Данилина получила грант от Фонда содействия инновациям
Руководитель онлайн-сервиса для городского благоустройства Екатерина Данилина получила грант от Фонда содействия инновациям
© Александр Алпаткин
Руководитель онлайн-сервиса для городского благоустройства Екатерина Данилина получила грант от Фонда содействия инновациям

В чем суть

Как рассказала руководитель проекта, онлайн-сервис для прогнозирования сценариев использования городских пространств основывается на пожеланиях пользователей и данных о конкретной местности, поэтому он может предоставить варианты застройки этой общественной территории.
Другими словами, в этом веб-сервисе жители выделяют необходимую территорию и размещают на ней объекты, которые они хотели бы там видеть в реальности, а затем архитектор, подключенный к выполнению задачи, вносит свои коррективы. После этого программа анализирует полученные данные и с использованием нейронной сети моделирует варианты застройки, предлагая карту с расположенными на ней объектами. После финального согласования архитектурное бюро может приступать к работе.

"Пользователи смогут вносить свои пожелания на карту, что и где они хотят видеть, и потом эти пожелания будут обрабатываться в автоматизированной системе", — объяснила принцип работы сервиса Екатерина Данилина.

При этом, по словам девушки, архитекторы могут корректировать полученные результаты, так как, кроме пожеланий, необходимо учитывать и другие факторы. Поэтому специалист, выбрав один из предложенных системой сценариев, может его по необходимости изменить.

Как возникла идея

По словам разработчицы, идея этого сервиса возникла еще в 2018 году, когда два члена команды участвовали в хакатоне, проведенном в Кургане образовательным проектом "Теплица социальных технологий". Тогда победа досталась урбанистам, которые предложили мобильный опрос для жителей о том, что они хотели бы видеть на той или иной территории, а потом эта информация должна была бы обрабатываться системой. Команда Екатерины по программе "Умник" взяла эту идею и расширила ее.
© Екатерина ДанилинаСхема взаимодействия архитектора и жителей с помощью онлайн-сервиса для городского благоустройства
Схема взаимодействия архитектора и жителей с помощью онлайн-сервиса для городского благоустройства
© Екатерина Данилина
Схема взаимодействия архитектора и жителей с помощью онлайн-сервиса для городского благоустройства
"Проект направлен на то, чтобы предоставить инструмент архитекторам или урбанистам, чтобы они смогли быстрее обрабатывать пожелания жителей. Таким образом мы хотим помочь архитектурным бюро, так как большая часть времени разработки проекта уходит именно на ручную работу: сбор пожеланий жителей, анализ результатов и согласование. Поэтому появилась идея этот процесс автоматизировать. Также мы решили добавить карты с открытыми данными и дополнительный ручной ввод, в результате чего и будут предложены сценарии, то есть карты функционального зонирования территории", — рассказала Екатерина.

Какие преимущества

По словам юной урбанистки, примерные аналоги такого сервиса существуют только за рубежом, поскольку сейчас в России жители не подключаются напрямую к разработке проектов по благоустройству города.
Тем не менее в российском проекте есть значительные отличия и преимущества. Западные программы требуют ручного ввода большей части данных. В онлайн-сервисе команды Екатерины Данилиной эти данные собираются автоматически посредством формы взаимодействия с жителями, которую разработчики называют дизайн-игрой. Также дополнительно проводится обработка карт и все вместе автоматически анализируется с помощью нейронных сетей.
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Например, изучив транспортную нагрузку по доступным картам, можно определить, сколько парковочных мест нужно на данной территории в зависимости от количества проезжающих там машин.
Дизайн-игра как основной источник статистических данных позволит жителям выразить свои пожелания о том, какие объекты они хотели бы видеть на конкретной территории.
"Для этого им необходимо разместить значки, например, детской площадки или парковки, на карте и отметить площадь этой территории с помощью многоугольника. В свою очередь, архитектор увидит, что популярно у жителей и где они хотели бы разместить парковку или площадку. Так у него уже будут некоторые данные о том, как размечать эту территорию", — еще раз пояснила работу системы Екатерина.
Более того, по подсчетам разработчиков, этот онлайн-сервис сможет помочь архитектурным бюро сэкономить не только время на разработку эскизов и согласование его с жителями, но и деньги.
"Получается, что благодаря нашему сервису архитектурное бюро может сэкономить до 218 часов в год при условии работы над пятью-шестью проектами. В итоге компания получает и материальную выгоду, и дополнительное время на новые проекты", — объяснила руководитель проекта.

Почему проект достоин победы

По мнению представителя Фонда содействия инновациям в Курганской области Андрея Михалева, два года назад о проблемах с городским благоустройством не было так часто слышно, как в последнее время, особенно в отношении спорных моментов с накруткой голосов жителей. Поэтому он считает, что идея сделать инструмент, позволяющий проводить анализ того, что люди действительно хотят видеть рядом с домом, достойна реализации.

Хотя мы и живем через стенку, зачастую не знаем соседей. А как в таком случае найти друг с другом общий язык, обсудить что-то, договориться? Недостаток коммуникации в этом вопросе значителен. И как раз проект команды Екатерины Данилиной — это попытка создать такой инструмент, который позволит взаимодействовать людям, живущим рядом, и улучшать свою среду обитания", — отметил Андрей Михалев.

Екатерина уточнила, что, по замыслу, чтобы избежать накрутки голосов, у архитектурного проекта должен быть ключ доступа, который предоставляется каждому жильцу. Например, можно будет зайти в программу с помощью QR-кода и проголосовать за желаемую застройку единожды.
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По словам разработчицы, уже был сделан прототип сайта, написана научно-исследовательская работа, изучены методики проектирования и процесс работы архитектурных бюро. В планах — составление ТЗ для разработчиков и определение дальнейших задач по работе сервиса.
Кроме того, достигнуты договоренности с заинтересованными лицами, которые будут помогать в разработке и распространении продукта: проект поддержали архитектурное бюро из Казани, организация "Городские реновации" и общественные деятели Кургана. Его реализация, точнее — последний отчет по полученному гранту на его разработку, планируется в 2022 году.
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