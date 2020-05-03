"Две проблемы". Мусульмане в Рамадан заговорили о наболевшем

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Священный месяц Рамадан у мусульман в самом разгаре, однако мечети пусты. В этом году верующие постятся дома — не пьют и не едят с раннего утра до позднего вечера. Как им это удается и что заменяет коллективный намаз — в материале РИА Новости.

"Мучает жажда"

Подъем в четыре утра. Молитва. Легкий завтрак. Снова молитва. А потом — либо сон, либо домашние дела. В таком режиме российские мусульмане живут с 24 апреля.

В нынешних условиях соблюдение поста исламское духовенство называет подвигом. Неудивительно: одно дело воздерживаться от еды и питья, отвлекаясь на повседневные заботы, другое — сидеть дома на самоизоляции, когда до соблазнов буквально рукой подать. Впрочем, многие воспринимают возникшие обстоятельства спокойно.

"На самом деле нет разницы, где находишься в течение дня — дома, на работе или учебе. Тут главное — внутреннее убеждение. Если говоришь себе, что это полезно для души, то чувство голода не такое сильное", — объясняет корреспонденту РИА Новости жительница Кургана Нелия Давлетова.

Еще до зари она с мужем садится за стол для сухура — раннего приема пищи. А потом, после обязательного намаза, снова ложится спать. Вечерний прием пищи — ифтар — аж в половине восьмого. Каждый год время сухура и ифтара меняется, так как месяц поста "плавающий" — мусульманский календарь лунно-солнечный, поэтому ежегодно Рамадан сдвигается относительно светского григорианского календаря на десять-одиннадцать дней.

"Все зависит от сезона, на который приходится пост. Два года назад это был июль, день длился долго, мысли о еде так или иначе возникали. В основном, конечно, мучает жажда. В этом году полегче — солнце садится рано", — признается Нелия.

"Скучаем по мечети"

Несмотря на более или менее комфортные природные условия, этот Рамадан для мусульман все же очень непростой. Нет ни привычных призывов на вечернюю молитву (таравих), ни общения с единоверцами за большим столом на ифтаре.

"В мечеть не сходишь, не пригласишь в гости тех, кто соблюдает пост, на разговение, не съездишь к близким в соседний город. Надеемся, что скоро это закончится", — говорит жительница Кургана.

Схожие переживания, пожалуй, у всех российских верующих: со второй половины марта в большинстве российских регионов правоверные молятся по домам.

"Мы скучаем по мечети. Ведь коллективные молитвы сильно вдохновляют соблюдать пост", — отмечает в беседе с РИА Новости глава Духовного управления мусульман Мурманска муфтий Раиль Биккиняев.

Однако последователи ислама не унывают: на самоизоляции появилось больше времени для молитвы и чтения Корана. Ведь Рамадан — время не только воздержания от еды и питья, но и духовной работы, полезных дел.

"Я думаю, Всевышний проявил милость, ведь мы проводим ифтары в кругу семьи и тем самым уделяем больше времени общению со своими близкими. А это очень полезно", — убежден муфтий.

"Поделись едой с ближним"

Однако далеко не у всех есть возможность разговеться вместе со своими семьями. Трудовые мигранты в нынешних условиях оказались в тяжелейшей ситуации: у них нет ни работы, ни средств к существованию.

Два раза в неделю соучредитель мусульманского благотворительного фонда "Дом доброты" Динара Садретдинова развозит вместе с волонтерами продуктовые наборы. В минувшую субботу, 2 мая, нуждающимся разных национальностей и вероисповедания раздали 500 продуктовых наборов с едой - каждый состоит из трех пакетов, чего хватит на две недели.

"Помимо угрозы заражения, перед ними встала еще и проблема голода. К нам поступают сотни просьб о помощи. Сейчас мы обработали больше пяти тысяч заявок — будем помогать нуждающимся, не только мигрантам, но и малоимущим семьям, пока все не нормализуется", — сообщила Динара корреспонденту РИА Новости.

© предоставлено фондом "Дом доброты" Раздача волонтерами фонда "Дом доброты" продуктовых наборов нуждающимся в Москве © предоставлено фондом "Дом доброты" Раздача волонтерами фонда "Дом доброты" продуктовых наборов нуждающимся в Москве

Адресную поддержку фонд начал оказывать еще до Рамадана. Однако именно сейчас она особенно важна — в условиях карантина положение наиболее незащищенных слоев общества ухудшается.

"Во многих регионах наши имамы и волонтеры помогают оказавшимся в трудной ситуации. Такие акции имеют разные названия, но их суть сводится к призыву "Поделись ифтаром с ближним". В них участвуют в том числе и представители диаспор", — рассказывает РИА Новости первый зампредседателя Совета муфтиев России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.