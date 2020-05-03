Стало известно, кто снимет анимационный фильм-приквел о "Трансформерах"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что американский мультипликатор и режиссер Джош Кули, который в этом году стал лауреатом премии "Оскар" за "Историю игрушек 4", снимет полнометражный анимационный фильм о "Трансформерах", СМИ узнали, что американский мультипликатор и режиссер Джош Кули, который в этом году стал лауреатом премии "Оскар" за "Историю игрушек 4", снимет полнометражный анимационный фильм о "Трансформерах", сообщает THR.

По информации издания, Эндрю Баррер и Габриэль Феррари, известные по работе в блокбастере Marvel "Человек-муравей и Оса" (2018 год), уже написали сценарий.

Ожидается, что будущий проект станет приквелом фэнтези боевиков с живым действием "Трансформеры", все пять частей которого снял Майкл Бэй в период с 2007 по 2017 год.